Grand Parti : Un témoin raconte le discours musclé et cash de Malick Gackou à ses partisans…

Candidat à l’élection présidentielle, Malick Gackou a martelé sa volonté d’aller jusqu’au bout de cette ambition. C’est ce qui ressort d’un message qu’il a envoyé à ses militants, d’après une source de Seneweb. Dans ce message, si l’on en croit notre source, le Président du Grand Parti a battu la mobilisation des troupes et donné des directives sur la ligne de conduite et les éléments de langage à déployer pour remporter le combat.



Surtout Malick Gackou, qui subit beaucoup d’attaques depuis l’annonce de sa volonté de briguer la Magistrature suprême, invite ses partisans à faire preuve de combativité et de réactivité dans l’arène politique : “Mon rang, mon parcours ne me permettent pas de descendre dans des débats de bas niveau. Que l’on m’accuse d’être ceci ou cela, qu’on les laisse mentir. Mais ne laissez pas nous discréditer sans rien dire. Vous avez les arguments pour vous défendre. C’est vrai qu’à un moment, j’avais suggéré aux camarades de ne pas descendre dans débats de bas niveau sur les réseaux sociaux, mais ce n’est plus le cas maintenant”, a-t-il exhorté, selon le témoin de la scène.



“Vous ne pouvez pas laisser des personnes de quelque nature que ce soit attaquer votre leader, et en retour me demander ce qu’on doit faire”, s’est agacé Malick Gackou, toujours selon notre source. “Ce que vous devez faire, vous le savez. Alors faites-le. Je vous libère. Quand quelqu’un attaque votre leader, vous savez qui l’a instrumentalisé et pour qui il travaille, alors faites le nécessaire. Si on vous attaque, défendez-vous, et allez même au-delà de vous défendre, a lâché un Malick Gackou, très remonté, selon notre source.