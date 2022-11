Grand Sargal des populations de Nabadji Civol : Zahra Iyane Thiam Diop effectuera sa rentrée politique à Taïba

A l’instar des commerçants de la région de Dakar, les parents, militants et alliés de la commune de Nabadji Civol dans le département de Matam ont organisé un grand Sargal à Taiba Tafsir Moustapha pour remercier et rendre hommage à Zahra Iyane Thiam Diop, Ministre sortante de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire.









L’événement a enregistré la participation des populations des villages de Sinthiou Tafsir, Thiarene, Sedo, Mogo, Ndouloumadji, Jenga etc. Plusieurs interventions ont marqué l’événement, qui a également réuni les dignitaires, imams, chefs de village, représentants des immigrés et personnalités de la commune.







L’occasion a été saisie par Maty Haly Mbow, Présidente des Femmes de la Commune pour revenir sur les actes innombrables posés par Zahra Iyane Thiam Diop dans la zone . « Nous avons organisé ce Sargal pour remercier Zahra Iyane Thiam Diop pour services rendus aux populations de Nabadji. C’est grâce à elle que nous avons aujourd’hui à Taiba une société d'intensification de Produits Agricoles (SIPA) la plus dynamique de Matam, sans compter son accompagnement permanent à l’endroit des femmes et des jeunes »,a-t-elle indiqué.





Dans la même dynamique, Mama Diagne, représentant des jeunes de la commune a souligné « que l’ex Ministre a toujours soutenu la jeunesse de sa commune notamment les élèves et étudiants, par la mise à disposition de logements pour les étudiants à Dakar, ainsi que l'accompagnement permanent aux établissements scolaires avant même qu’elle ne soit nommée Ministre de la République ».Et d’ajouter : « Soyez rassurée Mme Zahra Iyane Thiam Diop nous vous réitérons notre engagement à vos côtés et nous ne vous laisserons jamais seule ».







Prenant la parole, Zahra Iyane Thiam Diop a magnifié la tenue de cet énième Sargal, organisé cette fois-ci par sa base affective : « Je rends grâce à Dieu et remercie du fond du cœur tous les villages qui se sont déplacés aujourd’hui pour assister à ce Sargal. Mention spéciale à mes responsables politiques de la zone qui me témoignent une fois de plus leur loyauté. Je magnifie l'excellent travail qu'ils font dans la zone ».







Lors de ce rendez-vous, l’ancienne ministre a affirmé sa volonté d’effectuer sa rentrée politique à Taïba : « Taïba est ma base affective et je compte renforcer considérablement mon action politique. J’y ferai une rentrée politique très prochainement. Renforcer mon engagement politique s'explique aussi par les enjeux de l'heure, notre pays change de statut en devenant un pays pétrolier et gazier, donc il faut anticiper sur la redistribution des ressources nationales, et la modernisation soutenue du monde rural pour plus d'épanouissement des populations. Nous sortons de l’hivernage avec une bonne pluviométrie mais malheureusement, les récoltes n’ont pas été aussi bonnes que ça. Cela veut dire que nous devons moderniser plus. Ça veut dire qu’il faut mécaniser plus. Ça veut dire qu’il faut prendre tout ce qui relève du domaine scientifique et le mettre à la disposition des populations surtout au niveau de l’agriculture. Pour toutes ces questions-là, j’estime que je dois plus m’engager pour des lendemains encore plus éclatants pour mes parents, pour mes compatriotes qui se trouvent ici dans le Fouta et dans tout le Sénégal”.