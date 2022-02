Grève des enseignants : La députée Marième Soda Ndiaye écrit au gouvernement

Marieme Soda Ndiaye, Deputée à l'Assemblée Nationale

Face à la crise du système éducatif, la benjamine de la 13e législature, Marième Soda Ndiaye, a écrit une lettre au gouvernement du Sénégal, par le biais du président de l’Assemblée nationale.





La parlementaire a ainsi soumis 9 questions aux ministres des Finances et du Budget, de l’Education nationale, du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les Institutions, et de la Fonction publique et du Renouveau du Service publique autour de la reprise des cours, de la tenue des examens et de la situation des négociations entamées avec les syndicats d’enseignants, entre autres points soulignés.





«Chers concitoyens, persuadée qu’il faut à tout prix sauver l’école sénégalaise, j’ai saisi, conformément aux dispositions du règlement intérieur de l’Assemblée nationale, le président Moustapha Niasse et adressé une question d’actualité aux ministres des Finances et du Budget, de l’Education nationale, du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les Institutions et de la Fonction publique et du Renouveau du Service public».





«Convaincue du rôle fondamental d’un bon système éducatif dans le développement économique et social de notre pays, nous venons, par cette présente question d’actualité, vous faire part de nos inquiétudes face aux mouvements d’humeur, revendications et grèves interminables des syndicats d’enseignants notés depuis plusieurs mois, instaurant ainsi un climat délétère sur l’ensemble du territoire national.





Il en découle que nos enfants n’étudient plus correctement aujourd’hui, perdant ainsi de nombreuses heures d’apprentissage qui impacteront négativement sur leur cursus scolaire.





Or, nous demeurons soucieux de l’avenir et du devenir des élèves du Sénégal, tout en croyant à la volonté du gouvernement d’œuvrer pour l’apaisement du climat social, comme indiqué à la page 213, paragraphe 3 du rapport de présentation de la Commission de l’éducation, de la jeunesse, des sports et des loisirs, lors de la session budgétaire 2021-2022.»