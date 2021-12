Guerre des actionnaires : Les vérités de Macky sur la Sar

Le président Macky Sall ne semble pas approuver les décisions prises à la Société africaine de raffinage, visiblement sans son feu vert. En conseil des ministres, Macky Sall rappelle qu’il reste le seul patron des sociétés publiques et parapubliques.





« Dans un cadre général, le Chef de l’Etat rappelle aux membres du Gouvernement que pour toute entreprise du secteur parapublic, la validation par ses soins, des options stratégiques projetées, est un impératif, avant la mise en œuvre d’une décision quelconque », mentionne le communiqué du conseil des ministres.





Macky Sall rappelle aux Présidents de Conseils d’Administration et autres représentants de l’Etat qu’ils sont des mandants de la puissance publique. Et que par conséquent, ils « doivent toujours avoir un mandat validé des tutelles (technique et financière) à travers les pré-conseils planifiés et présidés systématiquement par les ministres de tutelle technique ».





Sur le cas spécifique de la Sar, le chef de l’Etat souligne à son gouvernement la nécessité de « consolider le maintien, la viabilité (technique, industrielle et financière), ainsi que la pérennité » de cet outil stratégique afin de garantir la souveraineté du Sénégal sur le sous-secteur des hydrocarbures.