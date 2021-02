Habib Niang promet d'accompagner les étudiants thiessois de l'université Amadou Mahtar Mbow

Le président Habib Niang, responsable politique de l'Apr (Thiès), a reçu la coordination des étudiants thiessois de l'université d'excellence Amadou Mahtar Mbow ce mardi 16 Février 2021. L'objectif de la visite était une demande de soutien au président Niang face aux conditions difficiles qu'ils traversent pour suivre les cours." C'est un de nos grand frères étudiants qui nous a orientés vers vous. Parce que nous nous sommes ouverts à lui pour qu'il nous aide à trouver une solution à nos problèmes. Avant cela aussi nous avons suivi les différentes actions que vous avez faits à l'endroit des étudiants thiessois à travers toutes les universités du Sénégal. Certes, quand nous venions ici, nous avions un peu peur car les "hommes politiques" ne sont pas trop sociables. Mais nous sommes agréablement surpris et séduits par votre humilité et votre simplicité. Nous prenons acte et si Dieu le veut nous ne ferons pas partie de ceux qui vont vous décevoir " déclarent-ils.Habib Niang, après les avoir écoutés, a décidé de les soutenir comme leurs camarades des autres coordinations des étudiants thiessois." Je suis ravi de vous rencontrer, ceux qui vous ont demandé de venir me voir n'ont pas tort car je suis le parrain des étudiants et ce ne sont pas des paroles en l'air. Mon combat, c'est de voir la région de Thiès émerger, et pour cela, ses fils doivent réussir et pour réussir il faut étudier dans de bonnes conditions", dit-il."Avec mon mouvement And Suxali Sénégal Ak Habib Niang, j'avais mis en place un programme dénommé du "Primaire à l'Université". Malgré mon adhésion à l'Alliance pour la République, je continue mon programme en accompagnant le Président de la République Macky Sall comme je le fais dans d'autres secteurs. Je vais vous accompagner avec l'aide de mes amis et partenaires comme je l'ai fait avec vos aînés ", promet-il.Pour rappel, lors de la rentrée académique 2020/2021, les coordinations des étudiants thiessois de Bambey, Thiès, Dakar et Ziguinchor ont reçu des soutiens de la part du président Habib Niang qui ne "ménage aucun effort pour le bien-être des étudiants".