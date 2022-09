Habib Sy : "Macky ressent le déclin qui le guette"

Habib Sy parle du Déclin de Macky Sall

"Quand la température corporelle augmente, on est malade. Mais en politique, quand la température descend, on est vers un déclin. Aujourd'hui, Macky Sall est à 46 % plus les irrégularités, pour quelqu'un qui a été élu avec plus de 66 %", a indiqué Habib Sy, membre de la Conférence des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi, face à la presse.







Pour lui, parler de problème de troisième candidature n'est pas approprié. "J'en déduis que le président Sall n'est plus sain d'esprit, sinon il aurait compris les signaux. Malheureusement, ce n'est pas le cas et nous sommes là pour lui faire comprendre que c'est fini", a-t-il poursuivi.