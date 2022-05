Hajj 2022 : Le premier vol est prévu le 20 juin

Les autorités travaillent d’arrache-pied pour une bonne organisation de l’édition 2022 du pèlerinage à la Mecque.



D'après L’AS, l'Anacim a convié, hier, toutes les entités de la plateforme aéroportuaire et la Délégation générale au pèlerinage aux Lieux Saints de l’Islam (DGP) à une réunion pour une parfaite organisation de cette édition.



Le secrétaire général de l’Anacim, Mamina Kamara, a invité les acteurs à la mutualisation des forces pour un bon déroulement des opérations à partir du 20 juin, date du premier vol.



Le pèlerinage à La Mecque dont l’organisation se faisait en six mois, devra se faire cette année en six semaines. Cette année, le quota du Sénégal est 5822 pèlerins.