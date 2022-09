HCCT-Nioro : Porté par Amadou Lamine Dieng, BBY s'adjuge la part du lion

Les élections des Hauts Conseillers des Collectivités Territoriales (HCCT), de ce dimanche 04 septembre 2022, ont consacré une large victoire à la coalition BBY.





En effet, sur les 827 élus inscrits, 663 ont accompli leur devoir de vote, soit un taux de participation de 80,17 %. La coalition BBY a obtenu 97,58 % des suffrages valablement exprimés.



Cette forte mobilisation des élus des 15 Communes que compte le Département, est l'œuvre du Plénipotentiaire Amadou Lamine Dieng, Maire de Wack Ngouna et DG de l'IPRES, qui n'a pas lésiné sur les moyens pour une bonne organisation de la journée du vote.



Conscient que les 2 bureaux de vote sont dans la commune de Nioro, chef-lieu du Département, le déplacement des élus des 14 autres Communes, nécessite des moyens.



Ainsi, pour la prise en charge de cette problématique, Amadou Lamine Dieng a appuyé à hauteur de 10.000.000 F toutes les communes pour transporter leurs élus, prendre en charge leur restauration et autres.



Son appel lancé aux responsables politiques à faire bloc autour du Président Macky Sall, lors de la remise des appuis, et lui donner une victoire éclatante aux scrutins des HCCT, n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd.



Après ce résultat positif, Amadou Lamine Dieng a félicité les nouveaux élus et réitéré son engagement au Président de la coalition BBY, Macky Sall.