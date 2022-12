Hydraulique : Ces réalisations annoncées par le Premier ministre pour 2023

Ces réalisations annoncées par le Premier ministre pour 2023

Le Premier ministre Amadou Ba fait face, ce lundi 12 décembre, aux députés. Ce, dans le cadre de sa Déclaration de politique générale. Il a passé en revue toutes les questions, notamment celle concernant l'hydraulique.





Selon lui, le projet KMS-3 a été mis en service le 28 avril 2021. ''Il a permis d'apporter une production journalière additionnelle au triangle Dakar-Mbour-Thiès de 130 millions de litres d'eau par jour, soit 65 % de sa capacité maximale de production'', a fait savoir Amadou Ba. Ces volumes supplémentaires ont permis d'améliorer considérablement la desserte en eau potable de Dakar et sa banlieue. ''En effet, une bonne augmentation de la pression et la disponibilité de l'eau de manière continue sont notées dans l'écrasante majorité des localités desservies'', affirme le PM.





''Le gouvernement finalisera la deuxième phase du projet KMS-3 avant la fin de l'année 2023'', annonce-t-il. Il s’agit du surpresseur de Mékhé pour transporter vers Thiès, Dakar et Mbour les 100 millions de litres d’eau par jour. Les travaux complémentaires vont améliorer la qualité de l'eau à Mbacké, Sadio, Taïf, Baïla et Darou Rahmane, à travers le système de transfert d'eau douce à partir de la localité de Sadio. ''Cette opération sera poursuivie jusqu'à Diourbel'', renseigne-t-il.





Les travaux du Projet de renforcement de la résilience des écosystèmes du Ferlo, dont la première phase d'un coût de 166 milliards, vont démarrer en 2023. Le projet prévoit un transfert annuel de 530 millions de m3 d'eau par an depuis le lac de Guiers jusqu'à Linguère, à travers des canaux à ciel ouvert, sur un linéaire de 115 km, en vue de mettre en valeur un potentiel annuel de 46 mille ha pour promouvoir et redynamiser les activités agro-sylvo-pastorales dans le Ferlo.





''Le gouvernement va réaliser également de nouveaux systèmes de production d'eau, renouveler et réhabiliter 55 forages, étendre et densifier les réseaux avec 50 km dans la zone Sud, 35 km dans la zone Nord, 45 km à Touba et surtout développer un important programme de branchements sociaux dans les régions du Centre'', a fait remarquer le Premier ministre.





De ce fait, 39 731 branchements sociaux seront subventionnés, 91 mille personnes seront nouvellement desservies à l'eau potable et le taux moyen de disponibilité des forages ruraux passera à 96 %. La conjugaison de toutes ses réalisations aura un impact significatif sur les indicateurs sectoriels, d’après Amadou Ba.