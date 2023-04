Ibrahima Hamidou Dème : “Pourquoi je n’ai pas signé la charte de la plateforme F24”





Plus de 100 organisations politiques et de la société civile ont lancé dimanche une coalition pour faire barrage à un éventuel troisième mandat du président Macky Sall, à 10 mois de l'élection présidentielle.





Le "Mouvement des forces vives du Sénégal F24", en référence à la présidentielle prévue en février 2024, a été lancé en présence de plusieurs chefs de l'opposition.





La coalition est formée notamment de partis, d'organisations de la société civile et de personnalités indépendantes. Elle vise "le respect par le président Macky Sall (élu en 2012 et réélu en 2019) de la Constitution et de la parole donnée et son renoncement à présenter sa candidature pour un troisième mandat illégal et illégitime", selon sa déclaration publiée dimanche.





Le Juge Ibrahima Hamidou Dème n’est lui pas de la partie. Il a donné ses raisons à nos confrères d’Emedia : “Nous estimons que la plateforme a dévié de son objectif de départ car la question de la troisième candidature, au regard de son importance, devait être l’unique point de rassemblement des forces vives de la Nation. En plus de n’être pas d’accord avec tous les autres points qui ont été ajoutés, nous pensons que si on devait étendre le combat à d’autres questions, celle du cumul des mandats qui est une exigence des Assises Nationales ne devrait nullement être occultée, surtout qu’elle est réelle et concerne des organisations politiques qui sont membres de cette entité”.





“Nous continuerons le combat contre la troisième candidature qui est essentielle pour la survie de notre démocratie et la pérennité de la paix sociale, tout en étant en adéquation avec les principes et valeurs qui ont été à l’origine de notre engagement politique”, a-t-il ajouté.





Rappelons qu’outre la question du mandat, la coalition réclame aussi la libération des "détenus politiques" arrêtés lors des manifestations liées au procès en diffamation intenté contre Ousmane Sonko par le ministre du Tourisme Mame Mbaye Niang.