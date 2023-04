Idrissa Seck annonce son départ du CESE et de BBY, et celui des ministres Rewmi du gouvernement

Idrissa Seck, qui est candidat à l’élection présidentielle de 2024, a annoncé son départ de la Présidence du Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE), ce samedi lors d'une conférence de presse.



Le Président de Rewmi dirige cette institution depuis 2020. Il avait remplacé l’ancienne Première ministre Aminata Touré.



Outre Idrissa Seck, deux membres de Rewmi, Yankhoba Diatara et Aly Saleh Diop, ont quitté le gouvernement du Premier ministre, Amadou Ba. Ils étaient respectivement ministre des Sports et ministre de l'Élevage.