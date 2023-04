Idy - Macky : Les femmes de Rewmi annoncées au Palais

Selon des informations de l’As, le Président Macky Sall reçoit les femmes du parti Rewmi d’Idrissa Seck. L’audience est prévue ce vendredi après-midi, 7 avril, précise le journal.



Lequel rappelle que celle-ci a lieu au moment où il y a beaucoup de supputations autour du ‘’Mburu ak sow’’ en référence à l’alliance entre le patron de l’Alliance pour la République (Apr, parti au pouvoir) et le président du Conseil économique, social et environnemental (Cese).



Le second nommé a rétrogradé le ministre des Sports, Yankhoba Diattara, de son poste de deuxième vice-président du parti Rewmi. Ce dernier a pris le contre-pied de son leader et validé la candidature du Président Macky Sall pour un 3e mandat.