Impact de la Covid-19 : 16 527 travailleurs frappés par le chômage technique, selon une enquête (Ministère du Travail)

Les dégâts collatéraux de la pandémie de la Covid-19 sur le monde du travail sénégalais, ont été aussi dévastateurs. A côté des 1020 décès et 37 956 cas positifs au StrasCov2, il y a d’autres statistiques toutes aussi renversantes qui renseignent sur l’ampleur des impacts de la pandémie sur le secteur des entreprises. D’après une enquête réalisée entre mars 2020 et février 2021, et repris par le ministre du Travail, Samba Sy, plus de 16 000 travailleurs sénégalais ont été envoyés au chômage technique.





« Concrètement, qu’avons-nous trouvé au bout de nos investigations ? Il y a en termes de licenciement pour motif économique, 1236 travailleurs », a confié Samba Sy sur la Tfm, repris par Igfm. Mais ces licenciements pour motif économique ne représentent en réalité que l’arbre qui cache la forêt puisque : « il y a 16 527 autres qui sont frappés par le chômage technique », renseigne le ministre du Travail.









Une situation qui est la conséquence directe des mesures restrictives appliquées sur l’ensemble du territoire national pour freiner la pandémie.





L’urgence de la relance de l’économie est donc plus qu’un impératif si l’on sait qu’au Sénégal l’écrasante majorité des salariés sont des soutiens de famille.