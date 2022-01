Inauguration du Ter : « Un réel fast track dans la rétrogradation » (Déthié Fall)

Un réel fast track dans la rétrogradation ; une accélération dans le sens du recul, voilà comment Déthié Fall qualifie l’inauguration du Train Express régional par le Chef de l’Etat. « A la première liaison ferroviaire Dakar - Bamako le 01er février 1924, le Sénégal comptait près de 700 km de rails, reliant ainsi quasiment toute l'étendue du territoire et permettant la création de zones d'activités économiques denses et pourvoyeuses d'emplois. En 2021, soit 97 ans plus tard, l'on assiste, dans ce même pays, à l'inauguration toute en festivité d'une ligne ferroviaire de 36 kilomètres », dénonce le Président du Parti Républicain pour le Progrès.



Déthié Fall a aussi invité à un engagement à travers cette première manche, que sont les élections locales pour « une dynamique du début d'un changement de paradigme dans la gestion de l'État, la consolidation de la démocratie et de l'État de droit, la mise à contribution de notre jeunesse par la réduction du chômage et du sous-emploi, le relèvement du plateau médical de nos structures de santé, la restructuration de nos universités pour favoriser l'esprit créatif de nos étudiants, l'éradication de l'insécurité et de la violence, la modernisation de notre agriculture et de notre élevage pour l'atteinte de l'autosuffisance et de la sécurité alimentaire, la modernisation de notre administration pour éradiquer sa politisation, la création de champions d'industrie sénégalais dans toute notre chaîne de valeur économique pour asseoir les bases d'une véritable souveraineté économique ». A l’en croire, ceci est bien possible à partir de 2024.