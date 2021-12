Inauguration du Ter – «Sou Macky dougué ci Ter dem gnéw, santatou ma Sonko» : Le Meer invite Sonko à se dédire le 27 décembre

Le Meer invite Sonko à se dédire

«Si le président Macky Sall voyage à bord du Ter en aller et retour, je change mon nom de famille». C’est par cette phrase que le coordonnateur du Mouvement des élèves et étudiants républicains (Meer) rappelle au leader du Pastef, Ousmane Sonko, ses prédictions négatives à propos du Train express régional (Ter) dont l’inauguration est prévue ce lundi 27 décembre.





«Qui ne se souvient pas de cette phrase d’Ousmane Sonko qui avait fait la une des journaux ? Nous étions ainsi témoins de ses prédictions négatives quant à la faisabilité du projet Ter. Il aura chanté sur tous les toits que ce projet n’était pas réalisable, criant au scandale et au complot d’Etat, à tort, sans raison. Oui ! La négation avait fini d’atteindre son paroxysme et les arguments mis en avant devaient, in fine, entretenir le doute dans l’esprit des Sénégalais et favoriser la rupture de la confiance qui lie le président Macky Sall à son peuple. Ce dessein malsain, leitmotiv d’un projet machiavélique entretenu par un homme dont la vision puise dans la violence, compose avec le mensonge et se nourrit de manipulation, ne saurait prospérer, car le Train express régional - Ter roulera le 27 décembre 2022. Et qu’en est-il de l’engagement pris par ce ‘’Dé-Puté’’ de changer son patronyme, si le président venait à voyager à bord du Ter ? (…) Devrons-nous l’appeler, à compter du 27 décembre Ousmane Ter ou Ousmane Sall ?», s’interroge le coordonnateur du Meer dans une note envoyée à la presse.





«Comment un homme, qui aspire à des responsabilités publiques, peut-il se permettre une telle légèreté ? Comment un individu, aussi obstiné par le pouvoir et enfermé dans une méchanceté acerbe, l’interdisant même de distinguer le bien du mal, peut-il aspirer objectivement à diriger le Sénégal ? Avec le Ter, il s’agit non seulement d’une réponse pertinente au déficit de solutions relativement à l’équation transport dans la capitale et sa périphérie, mais cela tient également à une volonté et une option des autorités étatiques de révolutionner le secteur du transport avec d’autres projets aussi importants, vus sous l’angle de la finalité et appréciés des populations qui en sont destinataires. Si, pour des questions individualistes, quelqu’un remet en cause la pertinence de ce projet, si quelqu’un, pour des calculs politiques, se croit obligé de nier l’utilité de cet investissement et préférant au passage s’agripper à des chiffres chimériques pour induire l’opinion en erreur, la raison est qu’il ne se soucie pas du progrès du Sénégal et ne comprend rien aux aspirations du peuple».