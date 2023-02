Inauguration École nationale des sapeurs-pompiers de Thiès : «Un brillant symbole du parcours de la transformation structurelle de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers» (Macky Sall)

Le président Macky Sall, qui a présidé, ce vendredi 10 février 2023, la cérémonie d’inauguration de la première École nationale des sapeurs-pompiers implantée à Thiès, a rappelé que «des efforts importants ont été déployés par l’État à travers le renforcement des moyens humains et matériels de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers», que «cet important effort qui a été fait par l’État entre dans le cadre d’une stratégie qui consiste à faire former les soldats du feu au Sénégal».





Le Chef de l’État a dit avoir éprouvé une réelle fierté d'être à Thiès pour présider la cérémonie d'inauguration de la première école des sapeurs-pompiers de l'histoire du Sénégal. «Mon intérêt est d'autant plus grand que l'acte historique que nous célébrons aujourd'hui traduit de fort belle manière la priorité que j'accorde au développement du capital humain, un des axes stratégiques du PSE».





Selon lui, «l'École nationale des sapeurs-pompiers est, en effet, un brillant symbole du parcours de la transformation structurelle de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Elle constitue le maillon indispensable à la montée en puissance de la BNSP que j'ai décidé en décembre 2012».





Ambition qui, dit-il, «ne peut se réaliser sans une autonomie réelle dans le domaine de la formation, par la mise à disposition de ressources humaines qualifiées, capables d'assurer avec célérité, efficacité, professionnalisme et humanisme la sécurité civile des populations et des biens sur l'étendue du territoire national».





Cette école, d’après le président de la République, est «un des maillons essentiels de la montée en puissance de notre Brigade nationale des sapeurs-pompiers, qui vient donc à son heure, couronne un cycle de transformation positive entamé depuis 2012 et visant à donner un nouvel élan opérationnel à la BNSP, grâce à la prise en charge effective de ces déficits capacitaires au triple plan humain, matériel et infrastructurel».





Les résultats obtenus jusqu'à là sont, dit-il, «encourageant». En ce qui concerne le personnel, souligne Macky Sall, «les effectifs sont passés de 3 100 à 5 700 sapeurs-pompiers. Cette tendance à la hausse sera maintenue grâce au plan de recrutement annuel des militaires du rang qui avoisinent les 600 recrus contre 150, il y a 10 ans».





Dans le domaine de l'acquisition des moyens majeurs de secours et de sauvetage, il informe que «l'État a réalisé 354 véhicules et engins spéciaux pour renforcer les capacités de lutte contre les inondations, 125 motopompes et électroniques, ainsi que 30 000 mètres de tuyaux ont été acquis en 2022, améliorant considérablement la logistique et l'efficacité de la BNSP à ses capacités d'intervention terrestre».





Et d’indiquer : «Il convient désormais d'ajouter les moyens d'action en mer, avec l'acquisition de deux vedettes d'incendie et de quatre vedettes ambulances, pour assurer, en liaison avec la marine nationale, les secours et sauvetages maritimes.»





Du reste, s’est réjoui le président Sall, «un nouveau plan spécial d'équipement est en cours, dont les livraisons sont prévues entre mars 2023 et décembre 2024. Il comprend 581 véhicules et engins spéciaux sapeurs-pompiers». En termes de renforcement de la couverture sécuritaire, le chef de l’État dit avoir voulu que «l'effort de l'État, dans ce domaine, soit visible sur l'étendue du territoire national. C'est ainsi que depuis 2012, 27 casernes des sapeurs-pompiers ont vu le jour sur les 53 dont dispose la brigade nationale, doublant ainsi, en 10 ans, le nombre de casernes mises en service pour rapprocher davantage les secours des populations. Tout cet effort d’équipement et d’implantation a permis une restructuration plus diversifiée et plus cohérente».





Ainsi, poursuit Macky Sall «d'un groupement articulé à six sous-groupements, nous sommes passés à une brigade nationale composée de huit groupements opérationnels, dont six d'incendie et de secours, un groupement de santé, de secours médicaux et un groupement des unités spécialisées, couvrant les domaines radiologique, biologique, chimique, sauvetage, déblaiement, aquatique et subaquatique».





C’est dire, selon le président Macky Sall, que «ce saut qualitatif et quantitatif est fort élogieux».





Le président est revenu sur sa volonté et son ambition de doter la BNSP des meilleurs établissements de formation aux métiers de sécurité civile conformes aux standards internationaux. Car, «au-delà de la formation professionnelle et du perfectionnement des cadres militaires de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, l'École nationale des sapeurs-pompiers, ouverte aux autres personnels des forces de défense et de sécurité, devra contribuer à la formation scientifique et technique des stagiaires civils, nationaux et étrangers. En s’ouvrant aux pays frères et amis du Sénégal, elle confortera sa vocation régionale et participera au rayonnement diplomatique du Sénégal».





C'est pourquoi il dit encourager le commandement de l'école à «accorder une place importante à tous les acteurs de la formation, notamment universitaire, pour améliorer de façon continue la qualité des programmes dispensés dans cette école». Il l'engage à «veiller rigoureusement à la préservation des infrastructures et équipements de cette belle réalisation».





Aux stagiaires actuellement en formation, il exhorte à «s’engager avec honneur, loyauté et détermination dans la réalisation de l'idéal exigeant que vous avez choisie», à savoir «sauver ou périr».