Incident à Diamaguène Sicap-Mbao : La Croix-Rouge donne sa version des faits

Les équipes chargées d’exécuter le protocole sanitaire en cas de décès du Covid-19, dans le département de Pikine ont subi la fureur des jeunes de Diamaguène Sicap-Mbao opposés à l’enterrement d’un défunt dans le cimetière de ladite localité. Très peiné, le coordonnateur de la gestion du Covid-19 à la Croix rouge de Pikine revient sur les faits.







« On est arrivé vers les coups de 16 h mais juste après l’enterrement, les habitants de la localité nous ont attaqués en nous jetant des pierres. Ils ont dit que l’homme n’habite pas le quartier et qu’il n’a pas de certificat d’inhumation alors que c’est tout à fait le contraire car l’homme habite dans le quartier et il a un certificat d’inhumation. La réalité est qu’ils déclarent que la victime ne devait pas être enterrée ici car elle a le Covid », rapporte Boubacar Mbengue sur la Rfm.





En plus des blessés enregistrés, les véhicules des sapeurs-pompiers, de la Croix rouge et du service d’hygiène ont été vandalisés, renseigne-t-il.





« Il y a un de nos éléments qui a été blessé par les jeunes, d’autres aussi ont été blessés mais moins grave. Les véhicules des sapeurs-pompiers, de la Croix-Rouge et du service d’hygiène ont été aussi saccagés ».





Le Chef de la division Hygiène et sécurité de l’hôpital de Pikine, Samba Sow, quant à lui, se dit dépassé par la situation et interpelle l’Etat pour que pareille situation ne se reproduise.