Indépendance de la justice : "Il faut que le peuple choisisse un procureur et un juge des libertés" (Moussa Bala Fofana)

"Toutes les répressions que les opposants subissent passent par la justice", selon Moussa Bala Fofana, membre du cabinet du parti de l'opposition Pastef.





Selon l'invité d'"Opinion" de Walfadjri, il faut comprendre que le peuple choisit le pouvoir Législatif (les députés), le pouvoir Exécutif (le président de la République). Mais qu'est-ce qu'on peut dire de ceux qui gèrent la justice ? Il faut, dit-il, des réformes en profondeur et faire de sorte que le peuple choisisse les hommes qui rendent la justice.





Pour le membre du cabinet du Pastef, il faut mettre en place un juge des libertés et que le procureur soit le choix du peuple. "Un député n'est pas plus important qu'un procureur. Ainsi, il peut poursuivre en fonction de la mission populaire qui l'a investi. La démocratie, c'est la volonté du peuple et c'est lui l'équilibre qui doit dicter la marche. On dit que la justice est rendue au nom du peuple. Alors, il doit choisir qui rend la justice. Ce comportement du régime nous montre les réformes à entreprendre. C'est un indicateur. Il nous montre toutes les limites que nous avons avec notre système judiciaire. Il faut se demander quand le peuple s'exprime. Bassirou Diomaye Faye, par exemple, a exprimé une opinion. L'adversité ne devrait pas permettre de lui ôter ce droit, dit-il.

Sur la liberté de la justice, il est d'avis que les Sénégalais subissent la justice ; on ne leur permet pas de s'exprimer. Il faut mettre les citoyens au coeur du système. On ne peut pas savoir ce que les Sénégalais pensent de la justice. On ne leur donne jamais l'occasion. Il faut donc couper le cordon ombilical. Revenons à la raison et aux principes, les textes et valeurs tout en pensant aux générations futures. Il faut qu'on laisse un legs à nos enfants. Il faut que le régime se ressaisisse. Quand on met la justice à terre, on met à terre les fondements de la nation", conclut-il.