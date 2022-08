Inondations : Macky Sall exige un nouveau programme d’investissements massifs en matière d’assainissement

La lancinante problématique des inondations fut le point central du Conseil des ministres de ce mercredi. Pour rappel, les fortes pluies de vendredi dernier à Dakar ont causé plusieurs morts et occasionné des dégâts incommensurables.





Face à l’ampleur du désastre, le Chef de l’Etat a rappelé au Gouvernement, “la nécessité d’accentuer les actions de prévention des inondations par le respect scrupuleux des dispositions des Codes respectifs de l’Urbanisme, de la Construction, de l’Assainissement et de l’Environnement, en cohérence avec le Plan national d’Aménagement et de Développement des Territoires (PNADT)”.





Pour éviter que de tels scénarios se reproduisent à l’avenir, Macky Sall a engagé son équipe “à formuler, avant décembre 2022, un nouveau programme d’investissements massifs en matière d’assainissement (eaux pluviales), intégrant des projets et zones prioritaires, selon la cartographie nationale des inondations, disponible, et les évaluations techniques et financières, réalisée”s.