Inscription des primo-votants : Adji Mbergane Kanouté dissèque le discours de Idrissa Seck

Adji Mbergane Kanouté a initié les weekends politiques et religieux dans la ville de Kaolack. Les activités ont démarré le vendredi avec la jeunesse féminine et les primo votants. La responsable politique, députée de BBY, a accompagné ces derniers pour des inscriptions massives sur le fichier électoral afin qu'ils puissent participer aux élections prochaines de 2024. "Il faut qu'ils votent pour le chef de l'État afin que la paix puisse continuer de régner dans le pays. Le Gatsa-gatsa ne peut avoir un succès" dit-elle.



Sur la candidature déclarée de Idrissa Seck un allié du pouvoir, elle note que les propos du président du Cese sont nuancés. " Je croirais à la candidature de Idy le jour où il déposera ses dossiers au niveau du conseil constitutionnel. C'est un grand communicant mais nous aussi nous savons lire entre les lignes", dit-elle.



Interpellée sur la validité de la candidature de l'actuel Président de la République, la parlementaire note qu'il revient au conseil constitutionnel d'en décider." Les Sénégalais épris de bonne foi se conformeront à sa décision (celle du Conseil Constitutionnel). Il faut noter qu'il y a l'éthique de la responsabilité et l'éthique de la conviction en communication. La conviction de Macky Sall était de ne pas être candidat mais la responsabilité est que sa personne ne lui appartient plus et il doit prendre en compte les besoins de ceux qui l'accompagnent mais surtout du peuple", explique Adji Mbergane kanouté.