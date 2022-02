Installé dans ses fonctions de maire : Dr Babacar promet de remettre Thiès sur les "rails" du développement

Dr Babacar Diop a été installé en qualité de nouveau maire de la ville de Thiès, après une large victoire lors des Locales de 23 janvier dernier.





Le nouveau maire et successeur de Talla Sylla a pris fonction ce vendredi, lors de la cérémonie d’installation. Une occasion pour lui, de dérouler son programme.

Dr babacar Diop dit être conscient de la charge qui pèse sur ses épaules. Sur tous les plans, la vieille ville a besoin de rayonner.





« Aujourd’hui encore plus que jamais, mon ambition est de faire de Thiès une ville universitaire, une ville culturelle, une ville cosmopolite, une ville sportive, une ville industrielle et ferroviaire. En d’autres mots, la ville que nous devons construire ensemble sera une ville moderne, prospère, durable et intelligente.

Parce que, Thiès doit être à la hauteur de cette vocation », martèle le nouvel élu.





À ses yeux l'héritage de Thiès devra impérativement être restaurée tant au plan culturel que cultuel.





"En ce jour où je prends fonction en tant que nouveau maire de Thiès, je pense à ces milliers d’hommes et de femmes qui, depuis plusieurs générations, dans la paix et la résistance, ont façonné l’Histoire de notre belle ville. Ils ont fait de Thiès une ville de refus, une ville de liberté et une ville de dignité. C’est au nom de cet héritage séculier qu’ils nous ont légué que je vous parle ce matin" a-t-il dit.





"Le social chevillé au corps; être là pour tous les Thiessois"





Le successeur de Talla Sylla se veut clair. Sa gouvernance luttera contre toute forme de népotisme et de clientélisme politique. L'intérêt exclusif des Thiéssois, c'est que prône Babacar Diop.





« J’ai toujours regretté le gaspillage, le clientélisme et l’arrogance d’un pouvoir politique aux ordres de quelques oligarques. Je ferai tout mon possible pour restaurer une gouvernance fondée sur la transparence et le respect de l’intérêt général. J’ai toujours souhaité protéger l’enfance et renforcer la capacité des femmes, des élèves et des étudiants de Thiès. Je ferai tout mon possible pour les défendre et améliorer leur bien-être" envisage-t-il..





" J’ai toujours accordé une place de choix aux daaras, aux écoles, aux collèges et aux lycées de Thiès. Je ferai tout mon possible pour que ces milieux deviennent des lieux d’excellence qui diffuseront la science dans toute notre ville" promet l'élu.





J’ai toujours voulu agir pour soulager l’existence de ceux qui sont atteints par la vieillesse, la maladie ou la pauvreté. Je ferai tout mon possible pour leur venir en aide et les assister, dans le respect de leur dignité.

J’ai toujours été attristé de voir tant de jeunes foudroyés par le chômage, rester sans perspectives. Je ferai tout mon possible pour construire une économie florissante qui améliorera la prospérité de notre ville et leur permettra de trouver des emplois décents et durables" promet encore Dr Babacar diop.