Instrumentalisation de la justice : Plus de cent intellectuels interpellent Macky Sall

Plus d’une centaine de professeurs d’universités, de journalistes, d’écrivains et même d’anciens ministres sont signataires d’un texte collectif dans lequel ils tirent la sonnette d’alarme face à une situation de plus en plus inquiétante. Outrés par l’instrumentalisation de la justice à des fins politiques, Ils interpellent directement le chef de l’État Macky Sall « à prendre des mesures immédiates pour ramener le calme, assurer la paix sociale et s’éloigner de toutes les remises en cause de l’indépendance du pouvoir judiciaire ».















Seneweb vous propose l’intégralité de ce texte.









« TEXTE COLLECTIF:MACKY INTERPELLÉ









REVENIR À LA RAISON





Nous assistons au Sénégal à une continuelle escalade répressive qui préfigure de lendemains incertains. Il est de la responsabilité des intellectuels et de tous les citoyennes et citoyens de bonne volonté, vigies naturelles des libertés en péril, de prendre la défense des valeurs fondamentales dans un État de droit que sont : la liberté d'expression et de circulation, la liberté de manifester pacifiquement et de se rassembler, la liberté de proclamer son adhésion ou son opposition à des actes de gouvernance politique et sociale.













Sous ce rapport, nous constatons une violation flagrante, répétée et disproportionnée des droits des citoyens mais aussi la perpétuation d’un effort constant d’instrumentalisation politique du système judiciaire par l’administration du président Macky Sall.









Il est arrivé à tous les présidents de la République du Sénégal d’utiliser indûment la Justice à des fins politiques mais aucun d’eux ne l’a fait avec autant de véhémence et de brutalité que l’actuel chef de l’État.













Par-delà nos divergences et nos différences idéologiques, politiques ou culturelles, nous signataires de tous les pays, condamnons, fermement, les restrictions apportées à la liberté de mouvement des citoyens et à la continuelle instrumentalisation de la Justice au Sénégal.













Une menace réelle pèse sur la stabilité et la paix sociale du pays. Il est temps de revenir à l a raison.













Il est inacceptable :













-que les droits fondamentaux des citoyens soient bafoués sans suite,













-que la démocratie et l’exercice des libertés d’expression et de circulation soient confisqués,













-que les droits constitutionnels dans l’espace politique ne soient pas respectés -que la Justice soit instrumentalisée à souhait à des fins politiciennes.













Nous signataires, de cette présente déclaration, appelons le chef de l’État sénégalais à prendre des mesures immédiates pour ramener le calme, assurer la paix sociale et s’éloigner de toutes les remises en cause de l’indépendance du pouvoir judiciaire. »