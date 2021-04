Internet : Yankhoba Diattara s’engage pour une protection des enfants

Le ministre de l’Economie numérique et des télécommunications a affirmé hier, lors d’un atelier, son combat pour une bonne prise en charge des enfants dans le traitement et la diffusion des informations en ligne suivant différentes activités du pilier médias et communication.Selon l’information parvenue à Sud Quotidien, Yankhoba Diattara pense que l’accès à l’internet par les tout-petits contient plusieurs conséquences. Il précise que l’internet est souvent une voie qui expose les enfants à l’exploitation sexuelle, le dénigrement, l’extrémisme et à la dépendance des jeux électroniques.L’objectif porté sur la protection des enfants en ligne va contribuer aussi d’après lui à la vulgarisation de l’information sur toutes les plateformes numériques.