Interrogations autour du silence assourdissant de Mame Mbaye Niang

« Mais où est passé Mame Mbaye Niang? » C’est la question que se posent nombre de Sénégalais, particulièrement dans un contexte de précampagne où l’opposition ne rate jamais l’occasion de s’en prendre à son leader, le Président Macky Sall.





Lui qui ne se faisait pas prier pour défendre, contre vents et marées, le chef de l’État des attaques de l’opposition brille par mutisme. Mame Mbaye Niang a laissé un grand vide, avec la manifestation de l’opposition, malgré les menaces peu intimidantes de certains de ses camarades de parti.





La cause de son mutisme…





Selon beaucoup de sources, ce silence est dû à la frustration de l’ancien ministre du Tourisme. Il a été écarté « du premier cercle » à cause de guerres de positionnement au sein de la mouvance présidentielle. Le vide laissé par le ministre chef de cabinet peine à être comblé au sein de la majorité.





Décrit comme un « défenseur infatigable du Chef de l’Etat » depuis la création de l’APR, Mame Mbaye Niang s’est, particulièrement fait remarquer lors de l’accession de Macky Sall à la magistrature suprême. Il aura été dans toutes les batailles visant à asseoir le régime, mais aussi à défendre son mentor.





A chaque fois que l’opposition décidait d’investir les rues…





De Ministre de la jeunesse et du Tourisme à Chef de Cabinet, Mame Mbaye Niang n’a jamais hésité à bander les muscles pour défendre son patron, à chaque fois que l’opposition décide d’investir les rues. Et pas que, même ses camarades de parti, ceux-là qui, selon lui, brillent par leur mutisme lorsque Macky est attaqué, ne sont pas épargnés par M. Niang. Aliou Sall, Mahmoud Saleh, Diouf Sarr l’ont appris à leurs frais.





"Engagement sans faille"