Investitures à Benno : Macky a commandité 166 sondages

Le Président Macky Sall est friand d’enquêtes d’opinion non officielles.



Pour preuve, selon des sources de L’Observateur, le patron de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) a commandité 166 sondages pour les investitures aux élections locales de janvier 2022.



Durant plus de trois semaines, il a dépêché des missions de renseignement sur le terrain pour sonder les militants sur le candidat idéal.



Plusieurs communes ont été sondées deux à trois fois parce que Macky Sall voulait que l’échantillonnage respecte la structuration des populations.



Ensuite, des missions politiques ont été envoyées pour limiter les marges d’erreur et chercher le moindre mal face aux multiples candidatures avec l’aide de son cabinet politique, (Mamouth Saleh, Mor Ngom et Benoît Sambou).



Macky Sall aurait donc procédé par élimination, conscient que certaines candidatures ne pèsent presque rien sur la balance. L’un des principaux critères retenus pour le choix des candidat est celui d’un rassembleur.