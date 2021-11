Investitures à Thiès: Le partage "réussi" d'Idrissa Seck

Rewmi Thiés

Le président du Conseil économique, social et environnemental (Cese), Idrissa Seck, a réussi à bien faire le partage du gâteau Réwmi de Thiès, son fief. En effet, s’il est tombé d’accord avec son allié Macky Sall sur le choix du PCA de la Lonase, Siré Dia, pour lui céder le Conseil départemental de Thiès, il lui fallait, face à la montée des désaccords dans son propre camp, parvenir à trancher. Ainsi, rapporte "Le Témoin", malgré une certaine opposition au choix de Yankhoba Diattara pour la mairie, le leader du parti Rewmi, Idrissa Seck, a officialisé le choix de Diattara pour la mairie de ville.





À l’Est, le maître des «oranges» a décidé de déboulonner le maire sortant Pape Diop pour jouer la carte de Saër Magane afin éventuellement de maximiser les chances de réitérer son hégémonie et sa toute puissance dans la cité du rail. Notamment face un «Siggi Jotna» mûr et qui a su se bonifier après tant d’années d’assiduité et d’investissement à la cause du Président Macky Sall.