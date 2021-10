Investitures / Popenguine : Les proches du maire sortant interpellent le président Macky Sall

Des populations de Popenguine-Ndayane ont organisé une randonnée pédestre en sillonnant les trois quartiers de la commune. Plusieurs kilomètres ont été parcourus par une foule immense composée de jeunes et de vieux.



"Nous voulons dire au Président Macky Sall que Popenguine a déjà fait son choix. Qu'il nous appuie dans ce choix. Nous disons Oui pour la réélection de notre maire Mamadou Mansour Thiandoum. Notre commune n'a jamais été cité dans aucune malversation d'ordre foncière, sanitaire entre autres", confie Alioune Ndoye, membre du mouvement And Falat Mamadou Mansour Thiandoum.



Ces populations dit ne pas accepter qu'un " inconnu prenne les rênes de leur commune". En effet, le seul adversaire qui s'est déclaré contre le maire, nous explique-t-on, "est un étranger qui aurait longtemps milité à Thiès mais n'ayant pas eu de résultats positifs dans son terroir, il a aménagé à Popenguine pour essayer de diriger la municipalité. Ce à quoi la population n'adhère point", renseigne-t-on.

Pour montrer son soutien au maire actuel, des manifestations culturelles et sportives ont été initiées durant ce week-end.