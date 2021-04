Jaxaay : Le maire Mor Sarr Ba s’investit dans l’éducation des enfants

Maire de Jaxaay, Mor Ba Sarr

Le maire de la commune de Jaxaay Parcelles assainies-Niacoulrab, Mor Sarr Ba, œuvre pour une meilleure éducation des enfants de son territoire communal.





En effet, selon un communiqué qui rapporte l’information, il a réalisé des infrastructures scolaires à l’école élémentaire des Parcelles-assainies de l’unité 23. Il s’agit de deux nouvelles salles de classe, un bureau pour le directeur d’école, une cantine scolaire et un magasin pour le dépôt du matériel scolaire. Des infrastructures qu’il a inaugurées dimanche dernier.





A l’occasion, le premier adjoint au maire, Boubou Ba, a listé les différentes réalisations que la mairie a eu à faire dans ledit établissement, au profit du personnel et des élèves. «Nous avions construit deux salles de classe, avant celles qui sont inaugurées aujourd’hui. Nous avons aussi clôturé l’école. Le tout pour un montant de près de 45 millions de francs Cfa. Nous avons également remblayé l’école et acheté une pompe pour le jardinage», a-t-il expliqué.









Selon lui, l’éducation est au centre des préoccupations de l’équipe municipale, malgré «ses faibles moyens». Il dit : «Tout le monde sait que la commune de Jaxaay-Parcelles assainies-Niacoulrab est la première dans le département, en matière d’éducation. Nous savons que l’éducation est la base du développement. Donc, nous sommes sûrs que demain, Jaxaay fera partie des communes phares du Sénégal, car nous avons investi pratiquement plus de 50 % de nos moyens dans le domaine éducatif».









Le premier magistrat de la commune de Jaxaay-Parcelles assainies-Niacoulrab, pour sa part, a noté que le chef de l’État, Macky Sall, et l’ensemble de son équipe municipale l'ont accompagné pour la réalisation de ce projet. Ainsi, Mor Sarr Ba a tenu à remercier vivement le Président de la République pour cet accompagnement.









Venu prendre part à la cérémonie, le sous-préfet de l’arrondissement de Bambilor, Modou Bassirou Ndao, a magnifié les efforts consentis par le maire Mor Sarr Ba pour la réussite dudit projet. Avant d’inviter les populations à l’unité. «C’est un geste que nous saluons. Mais il faut comprendre que le pays ne peut pas se développer dans une division. Et à partir de cette tribune, nous invitons les populations à plus de sérénité, au calme et à formuler des prières afin que les responsables de la commune puissent accomplir leurs missions», a prié l’autorité administrative.