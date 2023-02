Jeunesse, sport, pêche, appui au secteur de l’artisanat… : Des réalisations en veux-tu, en voilà !

De gigantesques projets sont concrétisés dans la région : «Construction du foyer des jeunes de Saly Portudal : 126 millions F CFA» ; «Aménagement de la zone industrielle de Sandiara : 250 millions F CFA» ; «Centre d’incubation en maroquinerie de la Maison de l’outil de Mekhé» ; «Réfection du stade Lat Dior de Thiès et du stade Caroline Faye de Mbour pour un montant de 1 085 000 000 F CFA avec délimitation de l’aire de jeu, réhabilitation de la piste d’athlétisme et de la grille de protection» ; «Champs de courses de Thiès : engazonnement et réfection du système d’éclairage pour un montant de 65 000 000 F CFA» ; «Construction du quai de pêche de Malicounda pour 80 millions F CFA» ; «Construction d’une chambre froide à Thiadiaye (Escale Sud) pour 12 millions F CFA» ; «19 complexes frigorifiques équipés de 76 camions frigorifiques pour la conservation, la congélation et le stockage des produits halieutiques en vue d’un meilleur accès des populations» ; «Construction des quais de débarquement des produits de la pêche de Ngaparou et de Pointe Sarène (413 millions F CFA) financée par contribution non remboursable du Japon, dans le cadre du Projet de promotion de la cogestion des pêcheries pour le développement d’une chaine de valeur (Procoval)» ; «Fonds de financement d’un encours de 2 milliards F CFA au profit des femmes du secteur victimes des usuriers et de la concurrence étrangère» ; «Équipement de l’abattoir moderne de Mbour, dans le cadre du Projet de développement des marchés agricoles (PDMAS)» ; «Construction d’un abattoir à Mbour avec l’appui de la Banque mondiale pour une enveloppe de 1,2 milliard F CFA» ; «Construction du marché à bétail de Séwékhaye. Un projet qui entre dans le cadre d’un vaste programme de quatre marchés à bétail avec Djiguinone (Bignona), Birkelane (Kaffrine), Thilé Boubacar (Podor), pour un coût global de 420 millions F CFA financé sur requête du gouvernement».