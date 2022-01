Joal Fadiouth - Plébiscitée par les populations: L'appel à la non-violence de Aïssatou Sophie Gladima

Après l’ouverture de la campagne électorale marquée par une grande caravane qui a sillonné les artères de la commune avec une forte mobilisation, Madame Siby Aïssatou Sophie Gladima, candidate de la coalition BBY, a mis à profit la première semaine de campagne pour un contact direct avec les populations à travers des visites de proximité et du porte-à-porte.





Elle est ainsi allée à la rencontre de toutes les couches de la population : hommes, femmes, jeunes, militants et sympathisants. Tous se sont engagés à voter massivement pour Madame le ministre du Pétrole et des énergies, candidate de la coalition BBY, afin de la porter à la tête de la mairie au soir du 23 janvier. C’est qu’en fait, les populations de Joal Fadiouth se disent reconnaissantes, « elles ont une dette vis-à-vis de Mme Siby qui n’a pas attendu d’avoir un mandat local pour s’occuper des populations de Joal Fadiouth et de leurs problèmes. Elle a posé des actes concrets dans presque tous les domaines pour venir en aide aux populations », a laissé entendre un notable de la commune pour qui « aucun doute n’est permis au vu de la mobilisation et de la détermination des populations à l’accompagner. Mme Siby sera élue dimanche prochain » a-t-il ajouté.





Pour sa part, la candidate de la coalition Benno Book Yakar a décliné partout sa vision et son ambition pour sa commune de Joal Fadiouth. Refusant souvent de mettre l’accent sur toutes les réalisations qu’elle a déjà faites pour les populations sans mandat local, Mme Siby Aissatou Sophie Gladima a plutôt voulu faire comprendre qu’un nouveau Joal Fadiouth est possible avec le programme qu’elle propose et qui veut « transformer radicalement le visage de notre commune pour en faire une ville attrayante, vivante et économiquement viable, à la dimension de son illustre fils, le Président-Poète Léopold Sédar SENGHOR, qui lui a donné une aura à travers le monde entier ». Mais tout cela doit se faire dans la paix; c’est pourquoi partout où elle passe, en dehors des axes de son programme qu’elle décline, son discours est souvent axé sur la non-violence, souligne son entourage. « Elle est dans la politique depuis très longtemps mais personne ne l’a jamais entendu faire dans les invectives, dans les discours violents. Pour elle, les élections se gagnent dans les urnes avec des électeurs engagés et convaincus par un programme et une vision ».





Malgré quelques attaques que sa caravane a essuyées, la candidate de la majorité présidentielle veut rester pacifiste. « Elle n’a jamais été violente ni dans son expression ni dans ses actes. Pour elle, la politique notamment la campagne électorale c’est un débat d’idées et de programmes. Chaque candidat doit essayer de convaincre les électeurs avec son programme et sa vision et non par des actes de violence » a indiqué un membre de son directoire de campagne.