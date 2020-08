Journée nationale de l'arbre : La présidente des Vacances vertes salue une «action symbolique»

Le Sénégal a célébré, ce dimanche 9 août 2020, la Journée nationale de l'arbre, à travers une cérémonie présidée par le président de la République, Macky Sall, à Diamniadio.





A cet effet, le chef de l’État a procédé à la plantation de l'arbre parrain de cette année : le baobab. L'association Vacances vertes, dans un communiqué parvenu à Seneweb, a salué cette action qui, selon elle, est «hautement symbolique et républicaine» au service de la protection de la nature et de la sauvegarde de notre environnement.





Ainsi, sa présidente Khady Camara de féliciter le chef de l'État pour son «leadership et son engagement réaffirmé» en faveur du Pse Vert (Plan Sénégal émergent : Ndlr) non sans rendre un vibrant hommage aux services et aux agents des eaux et forêts du ministère de l'Environnement et du Développement durable, pour leur «dévouement et leur accompagnement» sur le terrain.





Appel à «suivre cet exemple» du président Sall





La présidente de l'association Vacances vertes a profité de l’occasion pour lancer un appel à toute la population sénégalaise, aux jeunes et aux femmes en particulier, à «suivre» l'exemple du chef de l'État pour planter des arbres dans leurs maisons, leurs quartiers, leurs villes et leurs villages. Ce, pour «réaliser» le Pse Vert.





La promotrice de l'«Initiative citoyenne Vacances vertes pour des marchés propres, des quartiers propres et des plages propres», dit qu’elle s'est résolument engagée dans cette «révolution» verte depuis 2017, avec les volontaires des Vacances vertes par le reboisement de plus de 6 000 plantes dans les régions de Dakar, Kaolack et Fatick. Lesquelles ont abrité respectivement les trois éditions des Vacances vertes.





A noter que la quatrième édition, qui devrait se tenir cette année à Saint-Louis, a été différée, à cause de la pandémie de la Covid-19.





Néanmoins, elle signale que son association, en partenariat avec l'ambassade de France au Sénégal, appuie les initiatives locales de gestion de déchets et de reboisement, notamment au niveau de la commune des Hlm (Dakar) et prochainement à Makka Diama, à Dagana, près de la frontière mauritanienne.





Pour la consolidation des actions de reboisement, Mme Camara renseigne qu’elle prévoit également l'aménagement de forêts communales pour la «promotion de l'entreprenariat vert à travers les femmes du monde rural».