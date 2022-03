Joutes verbales entre pouvoir et opposition : ‘’ Le niveau du débat politique est très bas…’’ (Birahime Seck)

Passe d'armes entre l'opposition et le pouvoir

La passe d’armes entre opposition et pouvoir continue de plus belle. Du côté du pouvoir comme de l’opposition, chacun cherche à déstabiliser l’autre et la tension demeure très élevée au niveau des partis politiques. Les mots s’entrechoquent. Ce qui a fait réagir le coordonnateur du Forum Civil, Birahime Seck. Ce dernier estime que le niveau du débat politique entre pouvoir et opposition est très bas, dans un contexte de crise.