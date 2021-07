Kany Bèye : « Ce qui s’est passé à l’hémicycle démontre que Macky Sall a toujours la prétention de se présenter en 2024 »

Kany Bèye reste encore convaincu que le Président Macky Sall veut briguer les suffrages des Sénégalais à l'élection présidentielle de 2024. En effet, le maire socialiste de la commune de Ndoulo a avancé ses arguments ce mardi au moment de décrypter le vote hier du nouveau code électoral.





« Ce qui s’est passé hier à l’hémicycle, ce rejet des cinq points et l’adoption de cette loi, tout cela démontre que Macky Sall a toujours cette malheureuse prétention de se présenter pour un troisième mandat présidentiel en 2024. Mais qu’il soit sûr qu’on ne lui permettra jamais cela », clame-t-il.





« Le vote de cette loi portant modification du code électoral, hier à l’hémicycle, démontre à juste titre que Macky Sall est tout sauf un démocrate. Comme l’a dit son ministre de l’Intérieur, le nouveau code électoral, notamment en ces articles 31 et 32, existe depuis 1992 », renseigne le baron socialiste.





Kany Bèye d’ajouter : « cela confirme le recul net et clair de notre démocratie. Et le rejet des cinq points de désaccords qui constituaient les axes les plus importants traduit la médisance de ce régime dictatorial de Macky Sall. Il est malheureux de constater aujourd’hui encore que Macky Sall cherche par tous les moyens de s’imposer de manière antidémocratique ».