[Vidéo] Kaolack : La coalition" And Nawle And Ligueye" fustige la rétention des cartes primos-votants

Kaolack : La coalition" And Nawle And Ligueye" fustige la rétention des cartes primos-votants

En sit-in devant la préfecture de Kaolack, la coalition " And Nawle And Ligueye " de Serigne Mboup a fait face à la presse ce mardi pour informer l'opinion nationale de la distribution des cartes d'électeurs dans la commune de Kaolack.





Cheikh Diaw, directeur de campagne de la coalition"And Nawle And Ligueye" a souligné qu'à quelques jours des élections, ils ont constaté que 20% des cartes d'électeurs sont distribués et que 80% des cartes d'électeurs, notamment des primos votants, ne sont pas distribués et la coalition "And Nawle And Ligueye" a constaté que ce sont ses électeurs.





Par ailleurs, ils invitent l'opinion nationale et internationale à témoin pour que cette situation soit réglée dans les meilleurs délais, a dit M. Diaw.