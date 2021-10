Keur Massar Nord : Les progressistes dénoncent la boulimie de l'APR et portent la candidature de .....

Keur Massar Nord a connu des évolutions sur le plan politique avec la nouvelle réforme. Les enjeux sont multiples et au sein de la coalition BBY, une entente peine à être trouvée. Ce jour, de jeunes progressistes (membres du mouvement national des jeunes de l’Alliance des forces de progrès AFP), dans communiqué, contestent ce qu’ils appellent la démarche fractionniste de Aminata Assommé Diatta. Cette dernière, note-t-on dans le communiqué de manière unilatérale, tisse sa toile de fond et affirme que BBY a porté sa candidature à Keur Massar Nord. Pis, ces jeunes dénonce une boulimie du pouvoir des responsables de l’APR, qui considèrent qu’ils doivent diriger partout.





« Le Président de la République et de BBY avait dit "on gagne ensemble, on gouverne ensemble", et si on tient compte du baromètre disponible des élections présidentielles de 2012, l’AFP était venue avec BENNO SIGGIL SENEGAL en 2ème position après Macky 2012.





Les jeunes portent ainsi la candidature de Babacar Diassé pour la commune de Keur Massar Nord.« Les jeunes progressistes n’acceptent et n’accepteront jamais que toutes les six communes du département de Keur Massar reviennent uniquement à un seul parti, quitte à en découdre. Par conséquent, nous prenons à témoin le président de BBY, son excellence le président Macky Sall ainsi que l’opinion publique que la survie de la coalition BBY à la base dépend uniquement de l’APR », mentionnent-ils dans le communiqué.