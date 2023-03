Khalifa Sall après le Giga meeting: «Je le répète, nous n’accepterons pas la troisième candidature de Macky Sall»

Les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi (YAW) ont gagné le pari de la mobilisation. Ce, lors du Giga meeting tenu ce mardi 14 mars aux Parcelles Assainies. «C'est la beauté de la démocratie de faire que le pouvoir tienne compte de l'opinion. Cette marée humaine qui a assailli le terrain ACAPES a lancé un message clair : la soif de pouvoir d’un groupe ne peut anéantir l’exigence de liberté », a déclaré Khalifa Ababacar Sall après la rencontre, sur sa page Facebook.





Ainsi, dira l’ancien maire de la ville de Dakar: « Je le répète, nous n’accepterons pas la troisième candidature. Nous n’accepterons pas que Macky Sall choisisse ses adversaires. Je vous invite à rester mobilisés jusqu’à la proclamation de la liste des candidats».