Khalifa Sall : «Le fichier de la présidentielle de 2019 est corrompu»

L'ancien maire de Dakar milite pour l’organisation des élections locales en décembre 2021."Demander l’audit du fichier n’implique pas qu’on ne puisse pas tenir les élections en 2021. Ce n’est pas une conséquence automatique parce que l’audit d’un fichier est un processus, un tout. C’est un problème de timing, de délais et de durée. Il est bien possible de tenir les élections en décembre 2021. Cela dépend de la volonté du pouvoir en place", explique-t-il dans des propos repris par Le Quotidien.Mais le leader de la coalition "Taxawu Senegaal" alerte sur la fiabilité du fichier électoral sur lequel Macky Sall a été réélu lors de la présidentielle de 2019."Le fichier électoral de 2019 est mauvais. Toute personne qui connaissait un fichier électoral, un corps électoral et fait une étude comparative du fichier de 2009, 2012, 2014, 2016, 2017 et 2019, sait que le fichier actuel est corrompu", met en garde l’ex-édile de la capitale.