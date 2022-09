Khalifa Sall : "Macky Sall a une seule voie de sortie...."

Khalifa Sall sur le cas Macky Sall

En 2012, quand Macky Sall accédait au pouvoir, l'espoir d'un Sénégal meilleur avait été nourri par tout un peuple. Aujourd'hui, il doit repenser le trajet parcouru, selon l'ancien maire de Dakar.





Pour Khalifa Sall, Macky Sall n'a qu'une issue : c'est partir. Lui-même ne croit pas au troisième mandat. Dans la même dynamique, il signale que l'actuel chef de l'Etat n'a qu'une préoccupation : consolider son pouvoir en liquidant ses adversaires politiques.