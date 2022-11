Kolda : Mansour Faye inaugure un pont de 60 mètres de long





Un grand ouf de soulagement pour les populations de Kolda précisément le quartier Hilele et environs. Le ministre des Infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement a mis en circulation un nouvel ouvrage. Un pont d'au moins 60 mètres de long sur le bras du fleuve Casamance.

La joie des populations était grande et celles-ci ont réservé un accueil chaleureux à Mansour Faye et à sa suite. A l'occasion de cette inauguration, le maire de la commune de Kolda a évoqué les mérites de cet ouvrage. Mame Boye Diao dira que ce pont permet non seulement de " désengorger la circulation à Kolda vers le centre ville, mais aussi et surtout faciliter la mobilité des populations du quartier Hilele et environs dans le cadre du commerce avec le transport des produits agricoles et maraîchers qui pourrissaient dans la zone, faute de moyens de communications en bon état". Ce qui fait dire à Mansour Faye que l'État du Sénégal s'active résolument à créer le confort chez les populations par la mise en place de routes et d'ouvrages aptes à assurer le développement et l'émergence.





En son temps, les populations avaient construit de leur propres moyens un pont de fortune pour assurer les déplacements qui se faisaient dans des conditions difficiles avec parfois des cas de morts par noyade au cours des traversées. La construction de ce pont de Hilele a été initiée dans le cadre du programme Kolda indépendance 2006. Un vieux souvenir pour ces habitants grâce à l'État du Sénégal. D'un coût global de près d'un milliard de francs CFA, les travaux sont exécutés par Ageroute Sénégal. Cheikh Tidiane Thiam, ingénieur chargé des ouvrages à Ageroute de dire que ce pont de Hilele "met les populations sur les rampes de l'émergence avec effectivité et rapidité pour rejoindre autres axes et lieux priorités".