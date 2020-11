Kolda : Moussa Baldé liste les raisons de sa reconduction à la tête du MAER

Le ministre de l’Agriculture et de l’équipement rural (Maer), après sa reconduction dans le tout nouveau gouvernement, s’est rendu hier dimanche à Kolda où il a été accueilli par une foule en liesse. Le Fouladou était venu le féliciter de la confiance renouvelée du chef de l’Etat.Moussa Baldé, très ragaillardi, a expliqué à la foule les raisons de sa reconduction. « Le président est convaincu que je donnerai toute mon énergie et toute mon intelligence pour que l’agriculture porte le monde rural et en faire une franche émergente de la population sénégalaise pour un Sénégal émergent », a dit le fils du Fouladou.Sur la campagne arachidière, le ministre a parlé de décision historique du président à propos de l’augmentation de 40 francs sur le prix du kilogramme. Pour lui, le président vient de montrer son attachement au monde rural et sa volonté d’avoir un développement inclusif.Interrogé sur les nombreux cas d’embarcations qui ont échoué en mer, Moussa Baldé appelle les jeunes à croire en leur pays et à y rester en se faisant confiance pour saisir les différentes opportunités qui y existent à travers les projets et les agences.