Kolda : "La tension politique ne redescend pas dans le département de Médina Yoro Foulah", Pr. Baldé

Recours du Pep à Medina Yoro Foulah

Au lendemain de la publication des résultats provisoires très serrés entre Bby et le Parti de l’espoir et du progrès (Pep) du Pr. Chérif Baldé, un recours a été déposé à la Cour d’appel de Ziguinchor par le Pep.





"Nous possédons des éléments qui confirment une fraude électorale (procès-verbaux falsifiés ou vierges de tout résultat du Pep) et le non-respect des dispositions du Code électoral» souligne le porte-parole du Pep.





Les résultats proclamés par la Commission départementale de recensement des votes montrent que le Parti de l’espoir et du progrès a remporté 7 communes sur les 11 que compte le département de Médina Yoro Foulah (Myf). La jeunesse de la localité bande les muscles et remet en cause la prétendue victoire du président du conseil départemental sortant.