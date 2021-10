Koungheul : Le jeune de Benno Pape Dieng investi candidat à la mairie de Saly Escale

El Hadji Sader Dieng, plus connu sous le nom de Pape Dieng, est investi candidat à la mairie de Saly Escale, dans le département de Koungheul, en vue des prochaines élections territoriales du 23 janvier 2022.



C’est au cours d’une rencontre aux allures d’un meeting de démonstration de force tenue à Keur Samba Ndiambane.



Les populations de la commune se sont «engagées comme les cinq doigts d’une main » pour, disent-elles, apporter « le vrai changement » dans la gestion de leur cité.



Le jeune responsable politique de la majorité, visiblement « sans voix » face à cette « invite » des populations, a lancé un appel « aux forces vives de la localité à l’union et à la cohésion en vue de donner une nouvelle image à son terroir ». Il n’exclut pas de porter une autre liste si la coalition BBY ne le choisit pas à Saly Escale, « pour apporte le vrai changement ». Il a, ainsi, profité de l’occasion pour partager quelques points de son programme sur la Santé, l’Education, l’Agriculture, l’Elevage », entre autres.



Face aux populations, M. Dieng a également promis de développer « davantage des dynamiques associatives pour permettre aux femmes, aux personnes vivant avec un handicap, aux associations des maîtres d’arabes et des étudiants d’être à l’aise dans leurs activités. De faciliter l’accès aux papiers administratifs, de numériser l’État civil et de rationaliser les processus. Agriculteurs et éleveurs seront dans les priorités. Il s’agira non seulement d’accompagner toutes les deux catégories mais d’asseoir un dialogue franc entre les deux pour transformer les problèmes en atouts ».