L'Assemblée Nationale vote la loi protégeant la femme enceinte au travail

Le projet de loi numéro 31/2021 complétant certaines dispositions de la loi numéro 97-17du 1er décembre 1997, portant code du travail et relatives à la protection de la femme en état de grossesse a été voté, le mardi 5 avril 2022, à l'unanimité à l'Assemblée Nationale.

Un texte largement salué par les députés qui sont intervenus lors de ce vote. Ils ont soutenu que cette loi contribuera à l'amélioration de la condition féminine en milieu professionnel. Il s'agit de la protection de leurs droits en général et de la protection de la maternité en particulier et de toute discrimination résultant de la grossesse, l'allongement de la durée des congés.





Toutefois les parlementaires ont formulé des recommandations allant dans le sens de plus d'amélioration." Il faudrait que les décrets d'application suivent à temps après le vote des lois. Le cas contraire, on aura une loi qui ne servira pas à grand chose" a dit la députée de "Oser l'avenir" Marième Soda Ndiaye. Son collègue Ndèye Fatou Diouf a abordé la problématique des femmes des entreprises privées qui n'ont pas souvent de contrat pour prendre des congés comme il se doit et aussi les femmes journalières qui sont dans les mêmes conditions." Il faut organiser ce secteur" notifie-t-elle. Pour sa part, Marie Sow Ndiaye du PDS note une contradiction entre la politique de l'Etat concernant l'allaitement maternel exclusif et le temps alloué à la femme qui travaille pour s'occuper de son enfant. Elle a donné, à l'image de plusieurs parlementaires, la solution de l'ouverture des crèches dans les entreprises. C'est ce qui pourraît permettre aux femmes de pratiquer l'allaitement maternel exclusif.