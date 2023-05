L'Etat cherche les voies et moyens de création massive d’emplois par le HIMO

A travers une étude sur l'analyse du cadre normatif pour la création intensive d'emplois dans les investissements et la co-construction du plan de mise en œuvre d'un programme HIMO, le ministère de la Jeunesse, de l’Entrepreneuriat et de l’Emploi cherche les voies et moyens de création massive d’emplois pour les jeunes.





Le concept HIMO dans le développement des investissements socioéconomiques communautaires est défini comme étant une alternative technologique de mise en œuvre, qui favorise l’utilisation optimale des ressources locales (main-d’œuvre, matériaux et savoir-faire) et le petit équipement quand cela est techniquement possible et économiquement rentable tout en tenant compte des critères de qualité. La HIMO s’oppose à la Haute Intensité d’équipement (HIEQ).





Ainsi, en collaboration avec le Bureau international du Travail (BIT) sur les investissements à haute intensité de main d’œuvre, le ministère a procédé à l'inventaire des projets d’investissement dans les communes.





D'après Mor Khoudia Gueye, secrétaire général du ministère de la Jeunesse, de l’Entrepreneuriat et de l'Emploi, cette étude revêt une extrême importance pour l’Etat du Sénégal.





"Le Président de la République a instruit le gouvernement pour que les politiques en matière de création d’emplois soient renforcées. C’est pour ça qu’au niveau du ministère de la Jeunesse, nous pensons que toutes les opportunités doivent être exploitées pour renforcer les capacités de création d’emplois qui existent un peu partout. C’est pour ça que, en relation avec le Bit, cette étude sur les investissements intensifs en main d’œuvre a été commanditée. Une équipe d’experts a travaillé sur la question", explique le SG du ministère, Mor Khoudia Gueye.





Il ajoute : "Les résultats de cette étude ont aussi permis d’évoluer vers la formation d’un programme de développement des investissements à haute intensité de main d’œuvre. Les résultats de cette étude permettront de lancer une vaste campagne de création d’emplois en s’appuyant sur l’approche HIMO. Les résultats de l’étude donnent les leviers sur lesquels l’Etat pourrait s’appuyer pour une création massive d’emplois en utilisant l’approche HIMO".