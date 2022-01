La liste des députés qui ont refusé de voter la criminalisation de l’homosexualité

La proposition de loi visant à criminaliser l’homosexualité a été bloquée par le Bureau de l’Assemblée nationale.



Sur 19 membres dudit bureau, seuls 10 ont assisté à la réunion de ce mercredi et 9 ont voté contre le texte.



Il s’agit, selon Source A, de Moustapha Niasse, d’Abdou Mbow 1er vice-président, Cheikh Tidiane Gadio le 3e vice-président, Aissatou Sow Diawara 4e vice-présidente, Ndèye Lucie Cissé 6e vice-présidente, Alé Lô 7e vice-président.



Il y a également la secrétaire élue Ndèye Sira Ndiaye, le premier questeur de l’Assemblée Daouda Dia et le président du groupe parlementaire BBY, Aymerou Gningue qui ont opposé leur veto.



Seul le député Mbacké Bara Dolly a défendu le projet de loi. La réunion a commencé entre 12h et 13h et a pris fin à 14h.