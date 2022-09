la Plateforme des Femmes Cadres de la Mouvance Présidentielle renouvelle toute sa confiance à son Excellence le Président Macky SALL

Le Sénégal vient de vivre deux faits marquants, signes d’une dynamique démocratique qui est à saluer. Tout d’abord,l‘installation de la 14ème législature à la date du 12 septembre 2022 et enfin la formation d’un nouveau gouvernement le 17 septembre 2022.





A cet effet, la Plateforme des Femmes Cadres de la Mouvance Présidentielle renouvelle toute sa confiance à son Excellence le Président Macky SALL et lui assure qu’elle ne ménagera aucun effort pour l’accompagner avec engagement et responsabilité dans toutes ses politiques et ses programmes de développement.





Occasion ne pouvait être plus opportune de magnifier la maturité et la grandeur du peuple sénégalais qui a su choisir ses représentants en toute responsabilité suite aux élections législatives du 31 juillet 2022, consacrant ainsi la majorité à la coalition Benno Bokk Yaakaar.





Aussi, nous adressons nos chaleureuses félicitations au Docteur Amadou Mame DIOP, Président de l’Assemblée Nationale ainsi qu’à tous les membres du bureau nouvellement élus. Nous rappelons, aux élus de tout bord l’importance de leurs missions et de leurs responsabilités en tant que représentants du peuple, élus pour et par le peuple. Nous leur souhaitons une belle réussite.





Par ailleurs nous, Femmes Cadres de la Grande Mouvance Présidentielle félicitons chaleureusement son Excellence le Président Macky SALL du choix judicieux porté sur la personne de Monsieur Amadou BA comme nouveau Premier Ministre du Sénégal. Ce choix est guidé d’une volonté d’insuffler une nouvelle dynamique basée sur la paix, la sécurité, la stabilité économique et la cohésion sociale.





Ainsi, nous nous réjouissons de la nomination du camarade Amadou BA, un grand Homme d’Etatet de tous les membres du Gouvernement. Nous leur souhaitons également plein succès dans leurs nouvelles fonctions.





En vérité, son parcours d’Homme politique, sa résilience, sa loyauté reconnue, son engagement sans faille, sa générosité, sa bienveillance et sa capacité d’écoute dans la plus grande discrétion font de lui ce Premier Ministre tant attendu, capable de relever tous les défis de l’heure assignés par le Président de la République et ainsi répondre aux attentes du peuple Sénégalais.





Nous, Femmes Cadres De la Mouvance Présidentielle réitérons notre loyauté, notre engagement à accompagner Son Excellence le Président Macky SALL et son gouvernement à concrétiser sa vision d’un Sénégal émergent à l’horizon 2035.





Vive la République





Vive le Sénégal