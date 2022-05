La question migratoire au menu des échanges entre Aissata Tall Sall et Irène Mingasson

« Nous travaillons pour optimiser notre partenariat sur les questions migratoires entre le Sénégal et l'Union. Nous apprécions les efforts qui sont faits pour accompagner cette vision commune » a dit l’ambassadrice de l’Union européenne au Sénégal. Irène Mingasson s’est exprimée à l’issue d’un dialogue politique entre l’Union européenne et le Sénégal. « Il faut que l’immigration soit une envie profonde et non dictée par une absence de solutions. Nous avons eu un dialogue très ouvert sur tous les sujets qui concernent la gouvernance migratoire » a-t-elle dit. Ce dialogue sous format d’échanges, devient une habitude et un moment clé de partenariat entre l'Union européenne et le Sénégal. C’est d’ailleurs pourquoi l'ensemble de la Team Europe, tous les ambassadeurs des pays de de l'Union européenne y ont participé selon Mme Mingasson. « Il a été question de discussions ouvertes, franches et confiantes. La question de la migration et des échanges commerciaux et des relations économiques, ces sujets sont en haut de l’agenda politique et des sujets de coopération à travers divers programmes. Ces sujets sont importants dans un contexte particulier qui est celui de la guerre en Ukraine qui a des impacts dans le monde mais aussi en Afrique » note-t-elle.