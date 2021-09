La Raddho plaide le retour rapide de l’ordre constitutionnel en Guinée

La Raddho condamne le coup d'Etat en Guinée

La rencontre africaine des droits de l’homme (RADDHO) a abondé dans le même sens que la CEDEAO dans l’affaire de la crise politique Guinéenne. L’entité condamne fermement « toute prise du pouvoir par les militaires et espère que les nouvelles autorités guinéennes s'attèlent à un retour rapide à un ordre constitutionnel normal en rendant le pouvoir aux civils et en retournant dans leurs casernes ``.Elle demande en outre « aux auteurs du coup de force de libérer immédiatement le Président Alpha CONDÉ et toutes les autres autorités qu'ils détiennent et de travailler activement à la réconciliation des guinéens ».





Dans la même dynamique, la Raddho exhorte les nouvelles autorités de la Guinée à tout mettre en œuvre pour que la vérité sur les nombreux crimes commis sous la présidence d'Alpha Condé soit connue et que leurs auteurs soient arrêtés et attraits devant les juridictions pour répondre de leurs actes. Et de demander aux voisins de la Guinée, la CEDEAO, l'Union africaine et l'ONU à travailler, non seulement, à un retour rapide de l'ordre civil et constitutionnel dans le pays, mais aussi et surtout, à créer les conditions de l'instauration d'un véritable état de droit seul capable d'y apporter la paix et la sécurité.