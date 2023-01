La République d'Allemagne veut renforcer l'Administration sénégalaise : 7 millions d'euros dégagés pour "Doolel Admin"

La République d'Allemagne a dégagé 7 millions d'euros pour renforcer l'Administration sénégalaise.



"Doolel Admin", mis en œuvre par la coopération allemande GIZ, sous la tutelle du ministère de la Fonction publique et de la Transformation du secteur public (MFPTSP) est un projet qui veut ''renforcer une administration tournée vers l’avenir pour un développement durable au Sénégal''.





Ce projet a pour ambition, en droite ligne avec les objectifs du Plan Sénégal émergent (PSE), de créer les conditions d’une administration efficace, capable de porter la dynamique d’émergence.





Dr Katharina Noussi, Directrice du projet "Doolel Admin", explique que ce projet va renforcer les capacités de l'Administration publique sénégalaise. "Il s'agira de mettre en œuvre les réformes économiques à travers trois axes. Le premier axe est de renforcer les capacités de pilotage, de suivi et de mise en œuvre des réformes administratives. Pour le deuxième axe, il s'agit de l'application des outils et méthodes managériaux. Et enfin, le troisième axe est l'optimisation des procédures administratives dans les régions de Kaolack et de Kaffrine", a-t-elle soutenu.