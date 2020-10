La surprenante réponse d'Adama Gaye sur le 3ème mandat : " Ce n'est pas impossible, mais..."

Le journaliste Adama Gaye, exilé en Egypte, s'est entretenu avec Babacar Fall dans l'émission Grand Jury, ce dimanche. Interrogé sur ce que fera Macky Sall en 2024, l'analyste politique ne comprend pas la démarche du président de la République. "Macky Sall se cherche, il s’est perdu entre ses proclamations. C'est un homme qui s'est tellement déjugé...", analyse-t-il.





Toutefois, Il admet qu'un troisième mandat ne serait pas impossible mais immorale. " La réponse du troisième mandat n'est pas légale ou juridique, c'est une question de Moralité", affirme-t-il avant de terminer avec un enseignement de Senghor. "Il faut savoir quitter une table sans se retourner. Quand on est à table à un moment donné, il faut savoir enlever sa main. Si on ne le fait, on l'enlève de force pour vous arrêter de manger".